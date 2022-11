لقد ورثت عجزا ضخما.. بايدن يبرر التراجع الاقتصادي

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في تغريدة له على موقع “تويتر” إنه “ورث” العجز الضخم في الميزانية، مشيرا بشكل غير مباشر إلى سلفه دونالد ترامب.

واوضح بايدن في تغريدة: “لقد ورثت عجزا ضخما ناجمًا بشكل جزئي عن خفض ضريبي غير مدفوع بقيمة 2 تريليون دولار، استفاد منه الأثرياء”.

وأضاف: “هذا العام وحده، قمنا بخفض العجز بمقدار 1.4 تريليون دولار، وسنقوم بتخفيض 250 مليار دولار أخرى خلال العقد القادم”.

وفتحت محطات الاقتراح، الثلاثاء، أبوابها أمام عشرات الملايين من الأميركيين الذين سيختارون كل أعضاء مجلس النواب الـ 435 وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وحكام 36 ولاية من أصل 50.

I inherited skyrocketing deficits partially caused by an unpaid-for $2 trillion tax cut that benefitted the very wealthy.

This year alone, we've cut the deficit by $1.4 trillion. And we'll cut another $250 billion over the next decade.

— President Biden (@POTUS) November 8, 2022