الأربعاء 23 ذو القعدة 1443 ﻫ - 22 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لكبح تكاليف الطاقة.. إيطاليا توافق على حزمة بقيمة 3.5 مليار دولار

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

وافقت إيطاليا الأربعاء الواقع في 22 حزيران على حزمة تدابير لمساعدة الأسر والشركات في التغلب على زيادة حادة في تكاليف الطاقة وسط نقص في الإمدادات من روسيا.

وتبلغ قيمة الحزمة حوالي 3.3 مليار يورو (3.50 مليار دولار)، بحسب مسودة اطلعت عليها رويترز.

وتأتي فوق أكثر من 30 مليار يورو جرى تخصيصها منذ يناير كانون الثاني لتخفيف تأثير ارتفاع حاد في تكاليف الكهرباء والغاز والبنزين التي تضع ضغوطا على آفاق النمو في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وتركز الخطة بشكل أساسي على تمديد إجراءات لخفض فواتير الكهرباء والغاز للشركات والأسر إلى الربع الثالث من العام.

وأظهرت المسودة أنه في إطار الخطة، سيتعين على مستوردي الغاز أن يدفعوا مساهمة كل شهر حتى مارس آذار 2023 لخفض فوتير الطاقة للمستهلكين.

وفي السياق، أفادت وزيرة الأسرة إيلينا بونيتي للصحفيين بأن الحكومة تخطط ايضا لتمديد خفض قدره 25 سنتا للتر في الرسوم على المبيعات في محطات الوقود والذي من المنتظر أن ينتهي العمل به في الثامن من تموز.

ومن ناحية أخرى، تقول إيطاليا إنها تخطط لجعل منظومة تخزين الغاز في البلاد مملوء بنسبة 90 في المئة على الأقل بحلول تشرين الثاني، وهو ما يتماشى من المستوى الذي يستهدفه الاتحاد الأوروبي، ارتفاعا من 55 في المئة حاليا.

وتستورد إيطاليا حوالي 40 بالمئة من حاجاتها من الغاز من روسيا، وبدأت مساعي لتنويع مصادرها للطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الغزو الروسي لـ أوكرانيا
جونسون يدعو أوكرانيا لعدم التخلي عن أراضيها مقابل السلام
بولندا: يمكننا البقاء على قيد الحياة من دون الغاز الروسي
لافروف في إيران لبحث مبادلة إمدادات النفط والغاز

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

المحروقات
ارتفاع أسعار البنزين 16 ضعفاً
ميليشيا حزب الله
حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
قبل تنزيل أي تطبيق عليك التحقق من الشخص الذي طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات
ماذا تنتظر.. احذف هذا التطبيق فوراً من هاتفك!!