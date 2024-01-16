للتأثير بالرأي العام العالمي.. إسرائيل تشتري أنظمة ذكاء إعلامية اصطناعية

تعتبر إسرائيل أن استمرار الدعم الدولي مهم لمواصلتها حربها على غزة التي تخطت الـ 100 يوم، وتتوقع أن تستمر فترة أطول مع فشل جيشها في تحقيق الأهداف التي حددها للحرب.

ومع إطلاقها للحرب، استخدمت إسرائيل مشاهد المستوطنات في غلاف قطاع غزة أثناء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فحصلت على دعم غربي وخاصة من الولايات المتحدة، لكن مع تواتر مشاهد الدمار وقتل المدنيين الفلسطينيين، بدأت الكفة ترجح وهو ما ترجم عالمياً بمظاهرات حاشدة تطوف مدن العالم مطالبة بوقف الحرب بشكل فوري.

صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت عن قيام تل أبيب بالفترة الأخيرة بشراء أنظمة ذكاء إعلامية اصطناعية في محاولة منها للتأثير على الرأي العام العالمي بعد فشلها الذريع وفق الصحيفة في الدفاع عن روايتها في الحرب على غزة.

وذكرت الصحيفة أن شراء هذا النظام جاء “لمواجهة معاداة السامية وإنكار فظائع حماس” على حد زعمها.

وقالت إن هيئات الدفاع والاستخبارات في إسرائيل أدركت بعد فترة وجيزة من معركة طوفان الأقصى أنها كانت تخسر المعركة على الإنترنت أمام ما أسمته “آلة الحرب النفسية والمعلوماتية المجهزة جيدا التابعة لحماس لذلك قاموا بشراء الأدوات الرقمية بهدوء لمحاربة المعلومات المضللة”.

ووفقا لهآرتس فقد تم تفعيل الحملة الأولى التي تم إنشاؤها من خلال هذا النظام عبر الإنترنت.

يأتي ذلك في وقت سحبت فيه إسرائيل جزءا من قواتها تمهيدا لتقليص عملياتها العسكرية في القطاع، وذلك بعد أكثر من 100 يوم تكبدت خلالها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.