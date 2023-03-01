الأربعاء 9 شعبان 1444 ﻫ - 1 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

للجلسة الثالثة على التوالي.. الذهب يواصل الصعود

منذ 57 دقيقة
الذهب

الذهب

A A A
طباعة المقال

واصلت أسعار الذهب الصعود للجلسة الثالثة الأربعاء مع تراجع الدولار، ومع ذلك تسببت المخاوف من زيادات أسعار الفائدة الأمريكية على خلفية التضخم المرتفع على مستوى العالم في كبح المكاسب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1831.43 دولار للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 1838.90 دولار.

وسجل المعدن النفيس في فبراير\شباط أسوأ شهر له منذ يونيو\حزيران 2021 بعد سلسلة من البيانات الأمريكية التي أشارت إلى مرونة الاقتصاد وزيادة عدد الوظائف المتاحة في سوق العمل، مما أثار المخاوف من أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية في متناول المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 21.09 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 955.89 دولار وكذلك ارتفع البلاديوم اثنين بالمئة إلى 1445.03 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم الهند
وزير هندي: الصراع الروسي الاوكراني نقطة مهمة في مناقشات مجموعة العشرين
حادثة القطار في اليونان
32 قتيل و85 جريح في حادث اصطدام وقع بين قطارين وسط اليونان
إيلون ماسك
تحذير صيني لـ ايلون ماسك: لا تعض اليد التي تطعمك

الأكثر قراءة

طوني نمر
الكشف عن تحرّك الفالق الشمالي لخليج الإسكندرون.. كيف سيتأثّر لبنان؟
الشابة اللبنانية كريستا ماريا أبو عقل
إنجاز فنيّ جديد.. شابة لبنانيّة تفوز على منافسها في "ذا فويس" كندا
من زلزال تركيا
"الصفيحة الأناضولية ضعيفة وخطرة".. عالم عراقيّ يتوقّع موعد "الزلزال المقبل"