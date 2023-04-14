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للجلسة السادسة على التوالي.. المؤشر نيكي يغلق على ارتفاع

منذ 6 دقائق
المؤشر نيكي

المؤشر نيكي

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ارتفع المؤشر نيكي الياباني للجلسة السادسة على التوالي الجمعة في أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ يوليو تموز مدعوما بارتفاع وول ستريت خلال الليل وصعود سهم فاست ريتيلينج المالكة لمتاجر يونيكلو.

وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 1.2 بالمئة عند 28493.47 نقطة وسجل ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 3.54 بالمئة وهو الأكبر منذ نوفمبر\تشرين الثاني.

وفي الولايات المتحدة، قفز مؤشر ستاندرد اند بورز 1.3 بالمئة وارتفع مؤشر ناسداك اثنين بالمئة خلال الليل.

وتقدمت بعض أسهم شركات التكنولوجيا الأكثر شهرة في اليابان إذ ارتفع سهم سوني 1.68 بالمئة ونينتندو 1.82 بالمئة.

كما أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر خلال الليل إلى دعم أسهم شركات الطاقة فارتفع سهم إيتوتشو وماروبيني 4.48 و3.35 بالمئة على التوالي.

وصعد سهم فاست ريتيلينج إلى 9.75 بالمئة في أعلى مستوى له منذ مارس\آذار 2021.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، ارتفع 140 وهبط 69 واستقر 16.

    المصدر :
  • رويترز

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