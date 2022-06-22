للدفاع عن الحلفاء.. ألمانيا تعلن إعادة تسليح جيشها

في رسالة غير مباشرة لروسيا، ذكر المستشار الألماني، أولاف شولتس، الأربعاء الواقع في 22 حزيران، أن برلين ستسلح جيشها حتى يتمكن من الدفاع عن ألمانيا وشركائها ضد كل الهجمات.

وجاءت تصريحات شولتس خلال كلمة أمام البرلمان الألماني قبيل قمم مرتقبة للاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وحلف “الناتو”، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.

وصرّح شولتس إن شركاء الناتو في شرقي أوروبا يمكن أن يعتمدوا على ألمانيا، التي تعيد تسليح جيشها، بحيث تتمكن من الدفاع عن نفسها وعن الحلفاء ضد الهجمات المستقبلية، في إشارة ضمنية إلى روسيا.

وأضاف: “في أكبر أزمة أمنية تشهدها أوروبا منذ عقود، تتخذ ألمانيا أكبر اقتصاد فيها وأكبر دولها من حيث عدد السكان، مسؤولية خاصة جدا”.

وذكر أن الأمر لا يتصل بأمن ألمانيا فحسب، بل بأمن الحلفاء أيضا.

من جهة أخرى، ذكر شولتس أن المفاوضات الأوكرانية الروسية “ما زالت بعيدة”، داعيا إلى مواصلة دعم كييف، التي زارها قبل أيام.