الأربعاء 23 ذو القعدة 1443 ﻫ - 22 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

للدفاع عن الحلفاء.. ألمانيا تعلن إعادة تسليح جيشها

منذ 9 دقائق
المستشار الألماني أولاف شولتس - رويترز

المستشار الألماني أولاف شولتس - رويترز

A A A
طباعة المقال

في رسالة غير مباشرة لروسيا، ذكر المستشار الألماني، أولاف شولتس، الأربعاء الواقع في 22 حزيران، أن برلين ستسلح جيشها حتى يتمكن من الدفاع عن ألمانيا وشركائها ضد كل الهجمات.

وجاءت تصريحات شولتس خلال كلمة أمام البرلمان الألماني قبيل قمم مرتقبة للاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وحلف “الناتو”، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.

وصرّح شولتس إن شركاء الناتو في شرقي أوروبا يمكن أن يعتمدوا على ألمانيا، التي تعيد تسليح جيشها، بحيث تتمكن من الدفاع عن نفسها وعن الحلفاء ضد الهجمات المستقبلية، في إشارة ضمنية إلى روسيا.

وأضاف: “في أكبر أزمة أمنية تشهدها أوروبا منذ عقود، تتخذ ألمانيا أكبر اقتصاد فيها وأكبر دولها من حيث عدد السكان، مسؤولية خاصة جدا”.

وذكر أن الأمر لا يتصل بأمن ألمانيا فحسب، بل بأمن الحلفاء أيضا.

من جهة أخرى، ذكر شولتس أن المفاوضات الأوكرانية الروسية “ما زالت بعيدة”، داعيا إلى مواصلة دعم كييف، التي زارها قبل أيام.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

منشأة تابعة لدانة غاز- رويترز
في كركوك.. سقوط صاروخ كاتيوشا على شركة غاز إماراتية
لأول مرة منذ 1979.. إسبانيا تسجل إصابة بالكوليرا
ألمانيا: الناتو سيدعم ليتوانيا في خلافها مع روسيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

المحروقات
ارتفاع أسعار البنزين 16 ضعفاً
ميليشيا حزب الله
حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
قبل تنزيل أي تطبيق عليك التحقق من الشخص الذي طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات
ماذا تنتظر.. احذف هذا التطبيق فوراً من هاتفك!!