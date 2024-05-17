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"للدفاع عن خاركيف".. وزيرة الخارجية الألمانية تناشد لتزويد أوكرانيا بالأسلحة البعيدة المدى

منذ 57 دقيقة
وزيرة خارجية ألمانيا

وزيرة خارجية ألمانيا

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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الجمعة إن أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من الأسلحة بعيدة المدى للتصدي للتوغل الروسي في منطقة خاركيف الشمالية إذ لا يزال الوضع “مأساويا للغاية” في ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وتقدمت القوات الروسية عدة كيلومترات على الأقل في المنطقة في الأيام القليلة الماضية مما أجبر القوات الأوكرانية، التي تواجه نقصا في عدد الجنود، على الدفاع عن الجبهة الجديدة فيما تكثف موسكو ضغوطها على الجبهة في الشرق.

وقالت بيربوك على هامش اجتماع في ستراسبورج إنه من المهم قطع طرق الإمداد الروسية وتزويد أوكرانيا بأسلحة “يمكن استخدامها على مسافات متوسطة وبعيدة”.

وأضافت “نعمل مع شركاء لتحقيق هذا الأمر… الوضع بشكل عام صعب للغاية”.

وأصبحت ألمانيا ثاني أكبر مزود بالأسلحة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في عام 2022 لكن المستشار أولاف شولتس يحجم حتى الآن عن تزويد أوكرانيا بصواريخ ‭‬‬‬بعيدة المدى.

للمزيد اقرأ:

بوتين: روسيا تقيم منطقة عازلة في خاركيف لحماية حدودها

 

    المصدر :
  • رويترز

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