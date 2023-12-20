الأربعاء 7 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 20 ديسمبر 2023 |
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للدفع نحو وقف النار في غزة.. وزير خارجية بريطانيا يزور الأردن ومصر هذا الأسبوع

منذ 5 دقائق
ديفيد كاميرون

ديفيد كاميرون

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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء، أنّ الوزير ديفيد كاميرون سيتوجه إلى الأردن ومصر هذا الأسبوع، للدفع من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ومزيد من الهدن الإنسانية في غزة.

وأضافت الوزارة في بيان أن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط طارق أحمد سيرافق كاميرون، في ثاني زيارة له للمنطقة، “بغية إحراز تقدم في الجهود الرامية لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن وزيادة المساعدات لغزة وإنهاء هجمات حماس الصاروخية وتهديداتها لإسرائيل”، بحسب البيان.

وفي الأردن، سيلتقي كاميرون بنظيره أيمن الصفدي، وفي مصر، سيتوجه إلى العريش لمتابعة وصول المساعدات البريطانية إلى غزة.

هذا ودعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي وأكثر من 12 دولة شريكة، من بينها أستراليا وكندا يوم الأحد، إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة للتصدي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وكان كاميرون أعن الأسبوع الماضي أن المسؤولين عن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين سيُمنعون من دخول بريطانيا، في أعقاب خطة مماثلة للاتحاد الأوروبي.

    المصدر :
  • رويترز

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