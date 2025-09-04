للشهر الثالث على التوالي.. نمو القطاع الخدمي الأميركي في أغسطس

تسارع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة في أغسطس\آب، لكن التوظيف ظل ضعيفا مع تيسير ظروف سوق العمل.

وقال معهد إدارة التوريدات الخميس إن مؤشر مديري المشتريات للصناعات غير التحويلية ارتفع إلى 52.0 الشهر الماضي من 50.1 في يوليو\تموز. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.0.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 إلى نمو قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد.

وحمَّل خبراء اقتصاد الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب مسؤولية تآكل سوق العمل الذي كان مرنا في السابق.

ولم يتغير مقياس مؤشر مديري المشتريات للتوظيف في قطاع الخدمات إلا قليلا عند 46.5 في أغسطس آب، وهو الشهر الثالث على التوالي من الانكماش.

وارتفع مقياس الطلبيات الجديدة في مسح معهد إدارة التوريدات إلى 56.0 الشهر الماضي من 50.3 في يوليو تموز. ومع انتعاش الطلب، ظل التضخم مرتفعا.

وانخفض مقياسه للأسعار المدفوعة إلى 69.2 من 69.9 في يوليو تموز، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2022. وارتفع تضخم الخدمات في الأشهر القليلة الماضية، مما أثار مخاوف من أن هناك زيادة وشيكة واسعة النطاق في التضخم.