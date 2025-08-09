السبت 15 صفر 1447 ﻫ - 9 أغسطس 2025 |
للقاء ترامب.. بوتين سيكون أول زعيم روسي يزور ولاية ألاسكا الأميركية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 9 - أغسطس - 2025 10:01 صباحًا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. رويترز

من المقرر أن تصبح الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ولاية ألاسكا الأميركية الأولى من نوعها في التاريخ، إذ لم يسبق لأي زعيم روسي أن زار هذه الولاية.

وخلال الحقبة السوفيتية، زار الولايات المتحدة كل من نيكيتا خروتشوف، وأليكسي كوسيغين، وليونيد بريجنيف، فيما زارها ميخائيل غورباتشوف 3 مرات، وبوريس يلتسين 5 مرات.

وخلال العقود الماضية، قام الرئيس الروسي (السابق) دميتري مدفيديف بجولات في الولايات المتحدة شملت كلًا من هاواي، ونيويورك، وبيتسبرغ، بينما زار بوتين نيويورك، وتكساس، وميريلاند، وجورجيا، وولاية ماين.

وفي وقت سابق، اليوم السبت، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس المقبل في ألاسكا، في إطار مساعيه للمساهمة في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأكد مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوري أوشاكوف، بأن الأخير ونظيره الأميركي سيلتقيان في ولاية ألاسكا الأميركية يوم الجمعة 15 أغسطس، وفقا لما ذكره موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

يشار إلى أن آخر زيارة لرئيس روسي إلى الولايات المتحدة كانت قبل 10 سنوات – في سبتمبر 2015.

الجدير بالذكر أن روسيا القيصرية كانت قد باعت ولاية ألاسكا للولايات المتحدة عام 1867 بمبلغ يعادل 7.2 ملايين دولار وتم اعتمادها رسميا كولاية في 3 يناير 1959 حيث كان ترتيبها 49 في عدد الولايات آنذاك.

وولاية ألاسكا منفصلة عن بقية أراضي الولايات المتحدة، حيث تقع إلى الشمال الغربي من كندا، كما يفصلها مضيق بيرنغ عن أراضي روسيا الاتحادية.

