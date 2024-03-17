للكشف عن أسباب تحطم طائرة كانت تحمل أسرى أوكرانيين.. بوتين يكلف لجنة تحقيق

كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لجنة تحقيق لكشف أسباب وظروف تحطم طائرة النقل العسكرية من طراز “إيل-76” التي كانت تحمل أسرى أوكرانيين ومرافقيهم وأفراد الطاقم ​​في منطقة بيلغورود. بحسب بيان نشره الكرملين اليوم الأحد.

وجاء في بيان نشره الكرملين على موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، أنه يتعين على “لجنة التحقيق الروسية نشر نتائج التحقيق في ظروف وأسباب تحطم طائرة النقل العسكرية من طراز إيل-76 في منطقة بيلغورود في 24 يناير 2024”.

وأوضح البيان أن الرئيس بوتين ينتظر الكشف عن نتائج التحقيق في هذا الحادث قبل الأول من يوليو المقبل.

وكانت لجنة التحقيق الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن تفحص موقع تحطم طائرة “إيل-76” أظهر أنها تعرضت لهجوم بصاروخ مضاد للطائرات من أوكرانيا، وأكدت أنها فتحت تحقيقا جنائيا في هجوم إرهابي محتمل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم 24 شباط/فبراير الماضي، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز “إيل-76” في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا وعلى متنها 65 أسيرا أوكرانيا، و6 من أفراد الطاقم، و3 مرافقين.