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للكشف عن تهديدات قادمة من الشمال.. إسرائيل تنصب منظومة "ندى السماء"

3 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2021 2:37 مساءً
الجيش الإسرائيلي- أرشيفية

الجيش الإسرائيلي- أرشيفية

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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن نصب منظومة “ندى السماء”، المصممة للكشف والتحذير من تهديدات قادمة من الشمال.

وبحسب موقع “I24″، فإن “المنظومة مكونة من بالون ضخم، وتم تطويرها على مدار سنوات بتعاون إسرائيلي وأمريكي، وتعتبر واحدة من أكبر الأنظمة من نوعها في العالم، وتم تطوير المنظومة في اطار برنامج مشترك لإدارة “السور” بالتعاون مع وكلاء أمريكيين للحماية من الصواريخ وتشمل بنية جوية طورت من قبل شركة “TCOM” الأمريكية”.

وكشفت الوزارة أن البالون سيوضع في موقع خاص في الشمال، أقامه قسم الهندسة والبناء في وزارة الأمن وسيشكل عنصرا هاما في تعزيز حماية الحدود.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، عن تهانيه لإدارة “حوماه” (السور)- سلاح الجو الإسرائيلي، الصناعات الجوية والشركاء الأمريكيين، وأضاف: “نجاح المنظومة الجديدة يعزز جدار الدفاع الذي بنته إسرائيل أمام التهديدات الجوية البعيدة والقريبة التي يشكلها اعداؤنا..عن طريق قدرات الكشف، وأنظمة الدفاع متعددة الطبقات، سنحافظ على تفوق إسرائيل في المنطقة، وستتاح مساحة نشاط عملية مطلوبة للحفاظ على أمننا”.

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