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للمرة الأولى.. البابا يعين امرأة لرئاسة حاكمية الفاتيكان

5 - نوفمبر - 2021
الفاتيكان

الفاتيكان

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عين البابا فرنسيس الخميس للمرة الأولى امرأة على رأس حاكمية الفاتيكان هي الأخت الفرنسيسكانية رافاييلا بيتريني مؤكدا بذلك رغبته في الوصول الى مساواة أكبر في الكنيسة.

بصفتها الأمينة العامة للحاكمية، ستكلف هذه الراهبة الإيطالية البالغة من العمر 52 عاما الإشراف على العمليات الإدارية لا سيما متاحف الفاتيكان والبريد والشرطة. وتصبح بذلك المرأة الأعلى رتبة في أصغر دولة في العالم.

بحسب الصحيفة الالكترونية “ناشونال كاثوليك ريبورتر” فان هذا الدور يتولاه عادة أسقف.

وقد أعلن البابا فرنسيس (84 عاما) عدة مرات أنه يرغب في أن تلعب النساء دورا أكبر في الكنيسة الكاثوليكية.

في يناير، قام بتعديل القانون لكي يتيح لهن خدمة القداس مثل تلاوة الصلوات خلال القداديس وخدمة المذبح وتقديم المناولة، لكن بدون القول ما اذا كان هذا التغيير سيؤدي في أحد الأيام الى فتح الباب أمام سيامة نساء كهنة.

في فبراير، عين امرأة وكيلة لسينودوس الأساقفة، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب مع حق التصويت في هيئة تدرس القضايا الكبرى في العقيدة.

في العام 2016، أنشأ البابا لجنة مكلفة دراسة تاريخ النساء الشمامسة خلال السنوات الأولى للكنيسة الكاثوليكية، في خطوة كان من الممكن أن تمهد الطريق أمام النساء لتولي هذا الدور اليوم وهو ما كان يأمل به الاصلاحيون.

لكن النتائج التي توصلت إليها هذه اللجنة لم تعتبر على مستوى التوقعات وعيّن البابا لجنة أخرى العام الماضي لدراسة هذه القضية.

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