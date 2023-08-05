السبت 18 محرم 1445 ﻫ - 5 أغسطس 2023 |
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للمرة الأولى.. الجيش السوداني يصل إلى محيط القيادة ومطار الخرطوم

منذ 3 دقائق
الجيش السوداني

الجيش السوداني

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وصل الجيش السوداني إلى مناطق محيطة بالقيادة العامة ومطار العاصمة الخرطوم، للمرة الأولى منذ اندلاع الاقتتال الدامي قبل 4 أشهر في البلاد.

فقد أفادت “العربية/الحدث” اليوم السبت، بأن القوات المسلحة السودانية وصلت إلى مناطق بمحيط القيادة العامة ومطار العاصمة الخرطوم ونشرت قوات عسكرية فيها صباحًا، وسط دمار هائل ألمّ بالمنطقة بفعل الاشتباكات المستمرة.

أتت هذه التطورات بعدما أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبدالله فجر اليوم، أنّ القوات المسلحة السودانية فرقة مشاة موجودة داخل مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور، نافيًا سيطرة الدعم السريع على تلك المنطقة.

وأضاف أن جميع قوات ووحدات الجيش في أماكنها وجاهزة للتصدي لأي عدوان، وفق البيان.

كما تابع أن قواته وجهت ضربات متعددة وناجحة بالخرطوم، بعد أن قامت قوات الدعم السريع بطرد مواطنين من منازلهم في مناطق الجيلي شمال الخرطوم ومناطق في حي جبرة جنوب الخرطوم، وذلك بهدف استخدام المنازل للأعمال الحربية.

في الأثناء، أعلنت مجموعة من قوات حرس الحدود التابعة للدعم السريع انضمامها إلى قوات الجيش السوداني، استجابة لدعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بعدما دعا الأخير إلى احتواء أية قوات تابعة للدعم السريع وترغب في الانضمام لقواته.

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