للمرة الأولى بعد تزعمه المعارضة.. لابيد في واشنطن لبحث ملفات استراتيجية

كشفت مصادر إسرائيلية، اليوم الأحد، 7 نيسان/أبريل الجاري، بأن يائير لابيد وللمرة الأولى منذ تزعمه المعارضة في إسرائيل، توجه إلى واشنطن للاجتماع بكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية.

وتهدف الزيارة بحسب مصادر إعلامية إسرائيلية إلى مناقشة عدة قضايا استراتيجية مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

وستركز الزيارة على جهود تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة، ومناقشة جهود إعادة المختطفين من غزة إلى جانب مناقشة الوضع على الحدود الشمالية مع لبنان.

وتشير المصادر إلى أن زيارة لابيد ستتضمن الاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.