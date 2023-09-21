تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي على غير المتوقع، لكنه قد يرتفع في الأسابيع المقبلة إذ يؤدي إضراب جزئي لنقابة “عمال السيارات المتحدين” إلى إجبار شركات صناعة السيارات على تسريح العمال مؤقتا بسبب نقص في بعض المواد.

وقالت وزارة العمل الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت ‭‭‭‭ 20‬‬‬‬ألفا لتصل إلى ‭‭‭‭201‬‬‬‬ ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر\أيلول.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 225 ألفا في أحدث أسبوع.