للمرة الأولى منذ الحرب.. قوات أوكرانية تتلقى تدريبات عسكرية في بريطانيا

بدأت مجموعة صغيرة من القوات الأوكرانية تدريبا في بريطانيا للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي فيما يكثف رئيس الوزراء بوريس جونسون دعمه العسكري لمساعدة أوكرانيا على التصدي للغزو.

وقال متحدث باسم جونسون إن القوات بدأت التدريب باستخدام عربات مدرعة قدمتها بريطانيا هذا الشهر.

وزودت بريطانيا أوكرانيا بنحو 120 عربة دورية مدرعة، بما في ذلك العربة ماستيف، التي يمكن أن تستخدم في أعمال الاستطلاع أو الدوريات.

وقال المتحدث إن بريطانيا بالتعاون مع حلفائها تقدم أنواعا جديدة من العتاد للجنود الأوكرانيين ربما لم يستخدموها من قبل.

وتابع المتحدث “من المهم أن يحصلوا على التدريب اللازم لتحقيق أقصى استفادة من (هذا العتاد)… ندرك دائما أي شيء يعتبر تصعيدا لكن من الواضح أن التصعيد هو تصرفات نظام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.

وأقام جونسون علاقات قوية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وكان يتحدث معه هاتفيا بانتظام كما زاره في كييف.

من جهة أخرى ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن بلاده بحاجة إلى سبعة مليارات دولار شهريا لتعويض الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها جراء الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الإنترنت لمنتدى تابع للبنك الدولي إنه ينبغي للمجتمع العالمي استبعاد روسيا على الفور من المؤسسات المالية الدولية، وحث جميع الدول على قطع العلاقات مع موسكو على الفور.

وأضاف أن الحصار الروسي لموانئ البحر الأسود أوقف صادرات أوكرانيا، مما أثر على الأمن الغذائي العالمي.