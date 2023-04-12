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للمرة الأولى منذ 7 سنوات.. السفارة الإيرانيّة في السعوديّة تفتح أبوابها

منذ 11 دقيقة
علما السعودية وإيران

علما السعودية وإيران

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فتحت السفارة الإيرانية في المملكة العربية السعودية أبوابها اليوم وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات، وفق ما أفادت وكالة “رويترز”.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، أفادت عن وصول وفد فني إيرانيّ إلى العاصمة السعودية الرياض لمتابعة إعادة فتح السفارة الإيرانية.

وبحسب “إرنا”، فإنّ الوفد وصل إلى الرياض اليوم الأربعاء لتفقّد مبنى السفارة والقنصلية الإيرانية في المملكة العربية السعودية وتأهيلهما للافتتاح وفقًا للاتفاق الأخير بين البلدين في العاصمة الصينية بكين.

ومن المفترض أن يتوجه فريق آخر إلى جدّة لإعادة افتتاح القنصلية وممثلية إيران في منظمة التعاون الإسلامي.

المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، كان قد أعلن هذا الأسبوع، أن الوفد الفني السعودي وصل إلى إيران لمتابعة افتتاح سفارة بلاده في طهران وقنصليتها في مشهد.

وأضاف: “بناء على اتفاق بكين، سيتوجه وفد إيراني إلى السعودية، خلال الأيام القليلة المقبلة لإعادة فتح السفارة في الرياض والقنصلية والمكتب التمثيلي للجمهورية الإسلامية في منظمة التعاون الإسلامي في جدة”.

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