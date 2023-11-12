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للمرة الثالثة.. إطلاق نار على مدرسة يهودية في كندا وسط توتر بشأن حرب غزة

منذ 11 دقيقة
علم كندا

علم كندا

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قالت الشرطة الكندية إن مدرسة يهودية في مونتريال تعرضت لإطلاق نار في وقت مبكر اليوم الأحد 12\11\2023، بالتوقيت المحلي، في ثالث مرة تتعرض فيها مدرسة يهودية لإطلاق نار في المدينة خلال أقل من أسبوع وسط تصاعد للتوتر بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ولم يصب أحد بأذى لكن واجهة مدرسة يشيفا جيدولا في مونتريال تعرضت لأضرار.

وذكرت شبكة “سي بي سي” الكندية أنه تم العثور على آثار الرصاص وفوارغ الرصاص بعد أن سمع السكان إطلاق نار في وقت مبكر اليوم الأحد 12\11\2023.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن مدرستين أخريين في مونتريال أبلغتا عن ثقوب ناجمة عن إطلاق رصاص على بوابتيهما الأماميتين صباح الخميس.

ولم يتضح ما إذا كانت هناك صلة بين الوقائع الثلاث التي حدثت في المدارس اليهودية في الطرف الغربي من مونتريال.

    المصدر :
  • رويترز

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