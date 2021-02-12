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للمرة الثالثة... ملبورن تدخل عزلاً عاماً بسبب كورونا

12 - فبراير - 2021
كورونا في استراليا

كورونا في استراليا

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قالت السلطات الأسترالية اليوم الجمعة إنها ستفرض إجراءات عزل عام للمرة الثالثة ولمدة خمسة أيام لاحتواء فيروس كورونا في ملبورن، ثاني أكبر مدن البلاد من حيث عدد السكان.

وأعلن دانييل آندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا تدابير العزل التي تبدأ اعتبارا من منتصف ليل الجمعة وتشمل حظر التجمعات العامة وحفلات الزفاف والتجمعات الدينية.

وردا على سؤال حول بطولة أستراليا المفتوحة، التي تستمر حتى 21 شباط ، قال آندروز إن البطولة تخضع لقيود العزل العام و” لن يكون هناك جمهور أو حشود”.

وبلغت الإصابات في بؤرة جديدة مرتبطة بفندق للحجر الصحي في ملبورن، عاصمة ولاية فيكتوريا، 13 حالة حتى منتصف ليل الخميس، وتم ربط كل هذه الإصابات بسلالة متحورة من فيروس كورونا شديدة العدوى ظهرت أول الأمر في بريطانيا.

وكانت أستراليا من بين أكثر دول العالم نجاحا في التصدي للجائحة وهو ما يرجع بصورة كبيرة إلى إجراءات العزل الحاسمة وإغلاق الحدود. وسجلت البلاد نحو 22200 إصابة و909 وفيات، وذلك بحسب رويترز”.

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