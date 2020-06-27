للمرة الثانية.. إغلاق مدينة بيت لحم بعد ارتفاع إصابات كورونا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت وزيرة الصحة الفسطينية مي كيلة عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالأراضي الفلسطينية ، بينها 33 في محافظة بيت لحم، و8 في محافظة نابلس، 4 العيزرية، 20 محافظة الخليل، 2 محافظة رام الله والبيرة .

كما أعلن محافظ بيت لحم، يوم السبت، إغلاقها لمدة 48 ساعة لمواجهة انتشار جديد لفيروس كورونا المستجد في المدينة السياحية في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح المحافظ كامل حميد في بيان “أن الإغلاق يشمل تعطيل جميع المؤسسات الرسمية والخاصة، ووقف جميع الأنشطة والفعاليات، باستثناء الصحية منها، ومنع الخروج من بيت لحم أو الدخول إليها، ومنع الحركة الداخلية إلا في الحالات الطارئة والإنسانية”.

وأضاف حميد “سيتم نشر الحواجز الأمنية واستنفار لجان الطوارئ لضمان تنفيذ (القرار) تحت طائلة المسؤولية”.

وهي المرة الثانية تعلن فيها السلطة الفلسطينية إغلاق المدينة التي شهدت أول انتشار للفيروس في الأراضي الفلسطينية في الخامس من مارس الماضي، وذلك عقب نزول سياح يونانيين في أحد فنادقها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح السبت 33 إصابة إضافية بالفيروس في بيت لحم من 67 إصابة في باقي مدن الضفة الغربية.

وأوضحت أن مجموع الإصابات التي سجلت في الضفة الغربية حتى الآن تجاوز ألفا، بينها حالتا وفاة و11 حالة في العناية الفائقة، ضمنها حالات من مدينة بيت لحم.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت في العشرين من الجاري إغلاق مدينتي الخليل لخمسة ايام ونابلس لـ48 ساعة للسبب نفسه.

وحذرت وزيرة الصحة الفلسطينية قبل أيام من موجه جديدة لانتشار الفيروس في الاراضي الفلسطينية.