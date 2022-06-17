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للمرة الثانية بعد الغزو.. جونسون يلتقي زيلينسكي في كييف

منذ دقيقتين
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اجتمع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف الجمعة الواقع في 17 حزيران، في ثاني زيارة يقوم بها للعاصمة الأوكرانية منذ الغزو الروسي.

ونشر جونسون، الذي كثيرا ما عبر بقوة عن دعمه لزيلينسكي، صورة له مع الرئيس الأوكراني، مصحوبة بعبارة “سيدي الرئيس فولوديمير.. من الجيد أن أكون في كييف مرة أخرى”.

من جهته، قال زيلنسكي: “سعيد بلقاء جونسون للمرة الثانية في كييف والأيام الماضية من الحرب أثبتت دعم بريطانيا الثابت والحاسم”.

وأضاف: “بحثنا مع جونسون فرض عقوبات إضافية على روسيا وتعويضنا عن الخسائر التي لحقت بنا بسبب الحرب”.

وبدوره، ذكر رئيس مكتب زيلنسكي، أننا “ناقشنا مع جونسون حاجتنا للأسلحة الثقيلة والدعم الاقتصادي ومزيدا من العقوبات على روسيا”.

وأحيط الاجتماع بالسرية لأسباب أمنية، وهو أحدث استعراض من جانب جونسون لدعم زيلينسكي منذ غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير شباط.

    المصدر :
  • رويترز

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