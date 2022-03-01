للمرة الرابعة في التاريخ.. تحرك هام للوكالة الدولية للطاقة

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة، أن دولها الأعضاء سيفرجون عن 60 مليون برميل نفط من احتياطي الطوارئ، في خطوة تهدف للحفاظ على استقرار السوق عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

ويهدف القرار الصادر عن لجنة حكام الوكالة المكونة من 31 دولة عضو، إلى “توجيه رسالة موحدة وقوية لأسواق النفط العالمية مفادها أنه لن يكون هناك نقص في الإمدادات” بسبب النزاع الأوكراني، حسبما جاء في بيان.

وأضاف البيان أن الوزراء “عبروا عن التضامن مع شعب أوكرانيا وحكومتهم المنتخبة ديموقراطية في مواجهة الانتهاك الروسي المروع وغير المبرر لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها”.

ولفت البيان إلى أن الغزو يأتي “على وقع أسواق نفط محدودة أصلا، وتقلبات متزايدة في الأسعار ومخزونات تجارية هي في أدنى معدلاتها منذ 2014”.

وهذه هي المرة الرابعة فقط في التاريخ، التي تقرر فيها وكالة الطاقة الدولية سحبا منسقا، منذ بدء تكوين الاحتياطيات في أعقاب الحظر النفطي العربي في عام 1974.

وتمتلك الدول الأعضاء مخزونا طارئا يبلغ 1.5 مليار برميل من النفط، وتشكل الكمية المفرج عنها 4% من المخزونات، أو ما يعادل مليوني برميل يوميا لمدة 30 يوما، وذلك حسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ضخ 50 مليون برميل من النفط بالتنسيق مع الدول الأخرى المستوردة للطاقة، لكن هذا الإجراء لم يكن له سوى تأثير عابر على الأسعار التي واصلت الارتفاع.