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للمرة السادسة هذا الشهر.. روسيا تُهاجم كييف بأسراب كبيرة من المسيّرات

منذ ساعة واحدة
العاصمة الأوكرانية كييف - أرشيفية

العاصمة الأوكرانية كييف - أرشيفية

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أعلن مسؤولون أنّ عددًا كبيرًا من الطائرات المسيرة الروسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، مما أسفر عن إصابة اثنين وإلحاق أضرار ببنايات سكنية في المدينة، في أحدث هجوم ليلي بالمُسيرات تنفذه موسكو.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن هذا هو سادس هجوم من نوعه على العاصمة هذا الشهر، ويأتي في إطار هجمات أكبر بأسراب كبيرة من الطائرات المسيرة استهدفت مناطق في وسط وجنوب وغرب أوكرانيا.

وأضافت القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت 24 من 28 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف على تطبيق تلغرام، إن طائرة مسيرة ضربت بناية سكنية في حي سولوميانسكي جنوبي وسط المدينة، مما أشعل النيران في الأدوار العليا، لكن الحريق تمت السيطرة عليه بسرعة.

وقالت خدمات الطوارئ أيضًا إن عددًا من الشقق تعرض لأضرار في الطوابق العليا وأصيب شخصان أحدهما تطلب الأمر نقله للمستشفى.

ووقع ذلك على بعد بضعة أمتار من مستشفى للولادة.

وأشار كليتشكو إلى أنّ شظايا طائرات مسيرة أضرمت النيران في منزل تحت الإنشاء في حي دارنيتسكي على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو الذي يمر عبر كييف.

فيما أفاد سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف، بأنّ شظايا من طائرة مسيرة تم إسقاطها أصابت مبنى سكنيًا في منطقة ثالثة جنوبي وسط المدينة.

وذكرت القيادة الجنوبية لأوكرانيا أن منشأة للبنية التحتية في منطقة ميكولاييف تعرضت للاستهداف، وأن شظايا طائرة مسيرة تم إسقاطها ألحقت أضرارًا بمنشأة تخزين حبوب في منطقة أوديسا.

وذكرت السلطات أنها لم تتلق تقارير عن سقوط مصابين وأشارت إلى إخماد حرائق نشبت بسبب الهجمات.

    المصدر :
  • رويترز

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