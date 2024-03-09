للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.. مئات الإسرائيليين يتظاهرون

تظاهر مئات الإسرائيليين، اليوم السبت، في مدينة رحوبوت، قرب تل أبيب، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، وفق ما أفاد به الإعلام العبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية (خاصة) إن قرابة 300 شخص تظاهروا قبالة معهد وايزمان للعلوم، في مدينة رحوبوت، قرب تل أبيب (وسط)، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإقالة حكومة بنيامين نتنياهو.

ومن المتوقع أنّ تزيد وتيرة المظاهرات في أنحاء إسرائيل خلال الساعات المقبلة.

ويتظاهر الإسرائيليون، بشكل شبه يومي للضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس وإجراء انتخابات مبكرة.

وتتوسط قطر ومصر، بمساعدة الولايات المتحدة، بين إسرائيل وحماس، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.

وتقدّر حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجود أكثر من 125 أسيرا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.