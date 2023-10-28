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للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.. محتجون يغلقون محطة غراند سنترال في نيويورك

منذ ساعة واحدة
محطة غراند سنترال في نيويورك

محطة غراند سنترال في نيويورك

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قالت هيئة النقل في مدينة نيويورك إن مئات المتظاهرين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أغلقوا محطة غراند سنترال، أحد مراكز النقل الرئيسية في المدينة أمس الجمعة 27\10\2023.

وقالت هيئة النقل على موقعها الإلكتروني “محطة غراند سنترال مغلقة حتى إشعار آخر بسبب احتجاج”، وحثت الركاب على استخدام محطات بديلة والأخذ في الاعتبار بزيادة وقت الانتقالات.

وكُتب على إحدى اللافتات المرفوعة داخل المبنى “احزنوا على الموتى، وقاتلوا بكل قوة من أجل الأحياء”.

وأظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي تدفق المتظاهرين من محطة القطار إلى الشارع 42 في وسط مانهاتن، واحتجاز سلطات إنفاذ القانون لعدد كبير من الأشخاص.

ونشرت مجموعة “الصوت اليهودي من أجل السلام”، التي نظمت الاحتجاج، مقطعا مصورا على إنستغرام يظهر الشرطة في المحطة ترافق صفا طويلًا من المتظاهرين، الذين كانوا يرتدون قمصانا كتب عليها “أوقفوا إطلاق النار الآن” و”ليس باسمنا” وأذرعهم خلف ظهورهم.

وكتبت المجموعة في المنشور “يتم اعتقال المئات من اليهود والحلفاء فيما يُرجح أنه أكبر عصيان مدني جماعي تشهده مدينة نيويورك خلال عقدين من الزمن”.

ووسع الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة 27\10\2023، هجماته الجوية والبرية على قطاع غزة.

وقالت حماس إن مقاتليها مستعدون لمواجهة الهجمات الإسرائيلية “بكامل القوة”.

    المصدر :
  • رويترز

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