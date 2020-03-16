للوقاية من كورونا.. فحص حرارة زوار ترامب

اضحى ظل كورونا يخيم على العالم أجمع، مع تخطي عد المصابين بالفيروس المستجد عتبة الـ 160 ألف. ومع ارتفاع أعداد المصابين في بعض الولايات الأميركية، أعلن البيت الأبيض أنه سيفحص حرارة جميع الداخلين إليه بدءاً من الاثنين.

وأوضحت متحدثة باسم الرئاسة الأميركية مساء الأحد أنه سيتوجب من الآن فصاعدًا فحص حرارة جميع الأشخاص الذين يدخلون إلى البيت الابيض أكانوا وزراء أو مستشارين أو صحافيين وذلك في خطوة تهدف إلى كشف أي عوارض محتملة للفيروس.

كما أضافت المتحدثة جود دير “أنه سيتم أيضا فحص حرارة جميع الأشخاص الذين هم على اتصال بالرئيس دونالد ترمب وبنائبه مايك بنس.”

ويعني هذا أن الفحص سيشمل “الجناح الغربي” الشهير حيث يوجد المكتب البيضوي ومكاتب متعاونين مع الرئيس، كما يضم غرفةً للصحافة وأماكن عمل لبعض الصحافيين المعتمدين.