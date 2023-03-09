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لليوم الثالث.. النفط ينخفض مع تزايد المخاوف من الركود

منذ ساعة واحدة
النفط- تعبيرية

النفط- تعبيرية

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انخفض النفط لليوم الثالث على التوالي، الخميس، إذ بددت المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية لارتفاع أسعار الفائدة تأثير الانخفاض غير المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وآمال انتعاش الطلب الصيني.

وتسببت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول هذا الأسبوع، حول احتمال الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعا بعد البيانات القوية الأخيرة، في التأثير على النفط والأصول ذات المخاطرة الأخرى بسبب التداعيات المحتملة على النمو الاقتصادي ونمو الطلب.

وبحلول الساعة 0902 بتوقيت جرينتش نزلت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 82.32 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 11 سنتا إلى 76.55 دولار للبرميل. ونزل الخامان القياسيان بين أربعة وخمسة بالمئة خلال اليومين الماضيين.

وتراجعت العقود الآجلة للنفط يوم الثلاثاء بأكثر من ثلاثة بالمئة وتكبدت أكبر خسارة يومية لها منذ مطلع يناير كانون الثاني بعد تصريحات باول.

وعلى الرغم من انخفاض واردات الصين من الخام 1.3 بالمئة في أول شهرين من 2023 على أساس سنوي، فإن محللون أشاروا إلى زيادة الواردات في فبراير شباط كمؤشر على تعافي الطلب على الوقود بعد إلغاء الصين لقيود مكافحة كوفيد-19.

في الوقت نفسه كشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 1.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مخالفة توقعات محللين بزيادتها 395 ألف برميل ومنهية موجة متصلة من الزيادة استمرت عشرة أسابيع.

    المصدر :
  • رويترز

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