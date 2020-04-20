لليوم الثاني.. تراجع إصابات كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الاثنين، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 1775 حالة إلى 141,672 حالة، فيما يمثل ثاني يوم على التوالي من تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة.

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة 110 حالات إلى 4404 حالات.

النرويج: الأطفال بمنأى عن العدوى

يأتي ذلك فيما أعادت النرويج، حيث يبدو تفشي كوفيد-19 تحت السيطرة، الاثنين، فتح دور الحضانات، وهي الخطوة الأولى في إطار رفع بطيء وتدريجي للقيود في المملكة.

وبررت السلطات خطوتها التي تأتي بعد خمسة أسابيع ونصف من الإغلاق، باعتبارات صحية قائمة على أن الأطفال يبدون بمنأى عموماً عن العدوى، كما لناحية تسهيل هذا القرار عودة الأهل إلى أعمالهم.

الوضع في إسرائيل

وارتفع عدد الوفيات في إسرائيل، بسبب فيروس كورونا، إلى 173، بحسب ما أفاد به مراسل “العربية” و”الحدث” في القدس. وبلغ عدد المصابين 13,654 من بينهم 114 وضعوا على أجهزة تنفس.

وكانت أحدث إحصائية أعدتها وكالة “فرانس برس” عن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا حول العالم، الأحد، أفادت بأن أكثر من 160 ألف وفاة شهدها العالم نتيجة الفيروس المستجد “كوفيد-19”.