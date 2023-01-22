لليوم الثاني.. روسيا تعزز تقدمها في منطقة زابوريجيا الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية (الأحد 22-1-2023) ولليوم الثاني على التوالي أن قواتها تقوم بتعزيز مواقعها في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع “خلال العمليات الهجومية في اتجاه زابوريجيا، تسيطر وحدات المنطقة العسكرية الشرقية على المزيد من المواقع وتحقق تقدما على الأرض”.

وأضافت أنها تسببت في خسائر بشرية ودمرت معدات من بينها مركبات قتالية أوكرانية ومدافع هاوتزر وصاروخين أمريكيين من طراز هيمارس.

ولا تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل مما تعلنه روسيا بشأن ما يحدث في ساحات المعارك. ووصفت أوكرانيا أمس السبت ما قالته روسيا عن تقدم في زابوريجيا بأنه مبالغ فيه.

وتركز القتال في الأسابيع الماضية حول بلدة باخموت في شرق أوكرانيا، حيث يخوض مرتزقة من شركة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة والقوات الأوكرانية معركة استنزاف.

ولم يعلن أي من الجانبين عن تحركات كبيرة على الجبهة الجنوبية منذ نوفمبر تشرين الثاني عندما انسحبت روسيا من مدينة خيرسون.