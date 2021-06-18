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لليوم الخامس على التوالي.. موجة حر تجتاح جنوب غرب الولايات المتحدة

18 - يونيو - 2021

موجة حر في الولايات المتحدة

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لليوم الخامس على التوالي، تجتاح موجة حر شديدة جنوب غرب الولايات المتحدة مما يزيد الضغط على محطات توليد الكهرباء مع تسجيل معدلات استهلاك قياسية جديدة.

وحذرت هيئة الأرصاد الوطنية من موجة الحر في خمس ولايات هي كاليفورنيا ونيفادا ويوتا وأريزونا وجزء من كولورادو، حيث بلغت درجات الحرارة ارتفاعات قصوى في منطقة تزيد فيها غالبا على 38 درجة مئوية.

وقال خبير الأرصاد الجوية بوب أورافيك من مركز التنبؤات الجوية التابع لهيئة الأرصاد الوطنية في كوليغ بارك بولاية ماريلاند: “كل عام يكون الجو حارا في جنوب غرب البلاد”.

وأضاف: “من بين المدن التي تشير توقعات الأرصاد إلى أنها ستسجل ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة الجمعة، فينيكس حيث ستصل إلى 47 درجة مئوية”.

بدورها، قالت العاملة في مقهى بالمدينة، هانا نايت (20 عاما): “أمر بائس حقا أنك لا تستطيع مغادرة بيتك إلا إذا كنت مضطرا”.

وزادت موجة الحر الضغط على محطات الطاقة في تكساس وكاليفورنيا هذا الأسبوع، لكنها صمدت أمام أرقام الاستهلاك القياسية.

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