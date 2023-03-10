لليوم الرابع.. الإضرابات تعطل تسليم الوقود وإمدادات الطاقة في فرنسا

قال متحدث باسم شركة توتال إنرجيز إنها لم تتمكن من تسليم الشحنات من مصافي ومستودعات النفط الجمعة، مع تمديد العمال لإضرابهم لليوم الرابع احتجاجا على تغييرات مزمعة في نظام التقاعد.

وأفاد المتحدث بأن حوالي 40 بالمئة من العاملين في المصافي في نوبات العمل الصباحية يواصلون الإضراب.

كما تعطلت عمليات التسليم في مصفاة فوس، التي تديرها شركة إسو التابعة لإكسون موبيل، حسبما قال متحدث باسم اتحاد (سي.جي.تي) للعمال.

وتابع المتحدث باسم الاتحاد “تم وقف الإضراب في ميناء جيروم منذ الأربعاء، لكننا نأمل في إعلان إضراب آخر الأسبوع المقبل”.

واستمرت الاضطرابات أيضا في موانئ الغاز الطبيعي المسال إذ قالت شركة فلوكسيس إن العمل توقف في رصيف ميناء دنكيرك ومنطقة تحميل الشاحنات وانخفضت طاقة التسليم إلى الحد الأدنى.

وتتوقع فلوكسيس استمرار الاضطرابات حتى الثلاثاء.

وقال متحدث باسم اتحاد (سي.جي.تي) إن إمدادات الطاقة الفرنسية انخفضت أيضا 14.4 جيجاوات في محطات الطاقة النووية والحرارية والكهرومائية. وتواصلت حالات انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من أسبوع.

وأظهرت بيانات من شركة (آر.تي.إي) المشغلة لشبكة الطاقة أن هذا يعادل 22 بالمئة من إجمالي إمدادات الطاقة الحالية. ومع ذلك، لم تستورد فرنسا الطاقة من جيرانها، مما يشير إلى أن العرض المحلي يلبي الطلب.

وتظهر استطلاعات للرأي أن غالبية الناخبين يعارضون خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد عامين ليكون عند 64 عاما، لكن الحكومة تقول إن تغيير السياسة ضروري لضمان عدم إفلاس منظومة المعاشات.