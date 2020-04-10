لليوم الرابع ..كورونا ينشط بألمانيا ويفتك بـ266 شخصاً

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 5323 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل إلى 113525 حالة اليوم الجمعة، في ارتفاع لليوم الرابع على التوالي بعد انخفاض استمر عدة أيام.

وارتفع عدد الوفيات بواقع 266 إلى 2373.

وتخطى عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد 95 ألفا في العالم، وشهدت مناطق عديدة ارتفاعات كبيرة في أعداد الإصابات.

وكان وزراء المالية الأوروبيون مساء الخميس أقرّوا خطّة إنقاذ ضخمة بقيمة 500 مليار يورو لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر تضرّراً من وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، على التصدّي لتداعيات الوباء، لكنّ الخطة تجاهلت مطلباً إيطالياً-إسبانياً-فرنسيا مشتركاً بإتاحة الحصول على قروض بضمان من التكتّل بأسره.

وقال المتحدّث باسم رئيس مجموعة يوروغروب في تغريدة على تويتر إنّ “الاجتماع انتهى على وقع تصفيق الوزراء”، في حين رحّب وزير المالية الفرنسي برونو لومير بإقرار الخطة، معتبراً أنّ الاجتماع أفضى إلى “اتفاق ممتاز” ينصّ على “إتاحة 500 مليار يورو في الحال”.