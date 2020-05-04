لليوم السابع.. لا إصابات بوباء كورونا المستجد في المملكة الأردنية

ورصدت السلطات الأردنية المعنية بالشق الصحي في الأردن 4 إصابات بالفيروس المستجد كوفيد ١٩، لأشخاص قادمين من خارج البلاد، ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 465.

إشارة الى ان “المصابين الأربعة سائقو شاحنات، وتم تسجيل إصابتهم في مناطق حدودية على حدود الأردن”.

وكثفت الحكومة الأردنية في الآونة الأخيرة خطواتها لإعادة الحياة إلى طبيعتها، بعد تراجع كبير وصل إلى درجة الصفر في أعداد مصابي فيروس كورونا.

وسمحت الحكومة الأردنية لمعظم الشركات بالعودة للعمل، بعد إجراءات عزل عام صارمة لنحو شهرين، مع تفاقم التأثير الاقتصادي وتزايد المخاوف تسريح العمال والإفلاس.