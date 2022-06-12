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لليوم السادس.. سائقو الشاحنات في كوريا الجنوبية يواصلون اضرابهم

منذ 15 ساعة
اضراب سائقو الشاحنات في كوريا الجنوبية لا يزال مستمر

اضراب سائقو الشاحنات في كوريا الجنوبية لا يزال مستمر

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لليوم السادس على التوالي يواصل سائقو الشاحنات في كوريا الجنوبية، اضرابهم للمطالبة بزيادة الاجور هذا وقد فشلت مساعي الحوار والمحادثات مع الحكومة في احراز اي تقدم بشأن المطالب، مما عرقل نقل البضائع في المراكز الصناعية والموانئ الرئيسية في البلاد.

وقالت الوزارة إن مسؤولي وزارة النقل اجتمعوا لأكثر من عشر ساعات مع زعماء نقابيين يوم السبت، في جولة ثالثة من المفاوضات وحثتهم على العودة إلى العمل و لكن الجانبين أخفقا في تضييق شقة الخلافات.

وقال مسؤول نقابي إنه لا يعرف ما إذا كانت المحادثات ستستمر، وقالت الوزارة إنها ستواصل إجراء محادثات مع الاتحاد، دون الخوض في تفاصيل.

وصرح مسؤول نقابي كبير من منطقة بوسان بأن رؤساء النقابات المحلية في كافة مناطق البلاد اجتمعوا الأحد لمناقشة خطواتهم التالية.

وكوريا الجنوبية مورد رئيسي لأشباه الموصلات والهواتف الذكية والسيارات والبطاريات والسلع الإلكترونية، وأدى الإضراب إلى تفاقم حالة الغموض بشأن سلاسل التوريد العالمية التي تعطلت بالفعل بسبب القيود الصارمة، التي تفرضها الصين لمواجهة كوفيد-19 وغزو روسيا لأوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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