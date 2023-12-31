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لماذا لا يحضر رئيس الأركان الإسرائيلي اجتماعات الحكومة.. قناة إسرائيلية تكشف السبب!

منذ 21 ثانية
رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هليفي

رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هليفي

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يجمع مراقبون على عمق الفجوة التي تتسع كل يوم بين القيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل، خاصة بين وزير الدفاع ورئيس الأركان من جهة وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من جهة أخرى.

في أحدث فصول الخلاف المتنامي، كشفت “القناة 12” الإسرائيلية عن قيام نتنياهو بتوجيه استدعاءات متكررة إلى رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي، من أجل حضور اجتماعات الحكومة، لكن الأخير رفض تأكيد حضوره في الكثير من المناسبات، وذلك في تأكيد لوجود أزمة عميقة بين الحكومة وقيادات جيش الاحتلال.

وفق القناة العبرية، فإن اللواء آفي جيل، السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، اتصل مرارا برئيس الأركان من أجل تبليغه دعوات نتنياهو، ورغم أن الأخير لا يرفضها بشكل قطعي إلا أنه لا يؤكد حضوره.

وأوردت القناة الإسرائيلية أيضاً أنه عندما تم تبليغ هليفي بدعوة من نتنياهو لحضور اجتماع في القدس المحتلة، اكتفى هليفي بالرد: “عندما أستطيع القدوم – سأفعل”.

تقول القناة إن خطوة هليفي بعدم الاستجابة لدعوات نتنياهو تأتي عقب تلقيه انتقادات لاذعة من طرف الوزراء في الحكومة، خلال هذه الاجتماعات، وهو الآن “لم يعد يرغب في سماعها”، ويعتبرها “فخاً من الحكومة”، وفق القناة نفسها.

إلى جانب ذلك، كشفت تقارير إعلامية في إسرائيل عن غضب هليفي مما وصفه بـ”إهانات تلقاها أثناء حضور اجتماعات مجلس الوزراء”.

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