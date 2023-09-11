لماذا يعارض أردوغان ممر "الهند"؟

لم يكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يغادر نيودلهي حيث شارك في قمة العشرين هناك، حتى أطلق تصريحات مثيرة للجدل تناقلتها وسائل إعلام تركية و عالمية و انتشرت انتشار النار في الهشيم معلقاً على أضخم اتفاقية وقعت بين عدة دول مع الهند لإنشاء ممر بحري بري يربط آسيا بأوروبا.

وقال “أردوغان” للصحفيين على متن طائرته الرئاسية: ‏⁧‫أعلن معارضتي لمشروع الممر الاقتصادي الهندي – الشرق أوسطي – الأوروبي، و لا ممر بدون ⁧‫تركيا‬⁩، ‏⁧‫وستظل الممرات المقترحة التي تربط الهند بالخليج وأوروبا مجرد حلم بعيد المنال.

و شنت الصحافة التركية المعارضة هجوماً حاداً على الرئيس التركي نتيجة استثناء بلاده من مشروع الربط الكبير حديث الساعة، و بررت بعض الصحف هذا الاستثناء بسبب ضرورة استعمال الهند لميناء البصرة في العراق وصولاً إلى تركيا، وهو أمر شبه مستحيل بسبب سيطرة الميليشيات على العراق وعدم استقرار هذا البلد.

والجدير بالذكر أن تركيا لديها خطة مقترحة لممر آخر يربط بين دول الخليج العربية وأوروبا، عبر العراق وتركيا، تحت مسمى “طريق التنمية”، وهو ما حاول أردوغان شخصياً الترويج له خلال جولته الأخيرة لبعض دول الخليج العربية مثل السعودية و الامارات و قطر.