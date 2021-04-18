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لمدة 10 أيام.. فرنسا تفرض حجرا صحيا على القادمين من بعض الدول

18 - أبريل - 2021
فرنسا

فرنسا

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قررت الحكومة الفرنسية ،فرض الحجر الصحي الإلزامي لمدة عشرة أيام على المسافرين القادمين من البرازيل والأرجنتين وتشيلي وجنوب إفريقيا، في مواجهة المخاوف من نسخ متحورة من فيروس كورونا.

وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إنه “سيتم إنشاء نظام قبل الصعود إلى الطائرة ومن ثم عند الوصول، للتحقق من وجود مكان للحجر الصحي يتكيف مع المتطلبات الصحية، على أن تتأكد الشرطة والدرك الوطني أيضا من الامتثال للحجر الصحي في المنزل، وسيترافق ذلك مع تشديد الغرامات حال عدم التقيد بالحجر”.

وقد أعلنت باريس الثلاثاء الماضي عن تعليق الرحلات الجوية مع البرازيل للحد من انتشار طفرة من فيروس كورونا المتحور في البرازيل أطلق عليها اسم “بي 1” تعتبر أكثر خطورة وقدرة على العدوى.

وستمدد السلطات الفرنسية هذا التعليق حتى 23 أبريل ضمنا.

وستواصل فرنسا تسيير رحلات جوية مع الأرجنتين وتشيلي وجنوب إفريقيا.

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