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لمدة 15 عاما.. قطر للطاقة تعلن تزويد ألمانيا بالغاز

منذ ساعتين
قطر للطاقة

قطر للطاقة

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أعلن رئيس شركة قطر للطاقة سعد الكعبي، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاق مع شركة كونوكو فيليبس لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا، لمدة 15 عاما على الأقل، وذلك ابتداء من عام 2026.

وستوفر الصفقة لألمانيا مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، تصل من رأس لفان في قطر إلى محطة الغاز الطبيعي المسال في برونسبوتل بشمال ألمانيا.

وقال الكعبي، في مؤتمر صحفي مشترك مع كونوكو فيليبس: “ألمانيا تمثل أكبر سوق للغاز في أوروبا.. ونحن ملتزمون بدعم أمن الطاقة فيها”.

بدوره، عبر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن رضاه إزاء التوصل لاتفاق مع قطر لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى بلاده.

ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من توقيع “قطر للطاقة” اتفاقية مماثلة مع شركة “سينوبك” الصينية لتزويدها بإمدادات الغاز الطبيعي المسال لـ 27 عاما، في العقد الذي يعد الأطول في تاريخ صناعة الغاز المسال.

وستبلغ الإمدادات للصين 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا

    المصدر :
  • رويترز

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