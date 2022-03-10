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لمدة 3 أشهر.. مصر تعلن وقف تصدير القمح والعدس والمعكرونة والفول

10 - مارس - 2022
آخر تحديث: 10 - مارس - 2022 3:48 مساءً
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على وقع الحرب الروسية على أوكرانيا، أعلنت وزارة التجارة والصناعة في مصر، اليوم الخميس، وقف تصدير أنواع من الفول والقمح والعدس والمعكرونة لمدة 3 أشهر.

وأصدرت الوزارة قرارا بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه، والمعكرونة وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القرار، بحسب موقع “مصراوي”.

وصرحت متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار يعد طبيعيا في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأكدت أن القرار الجديد يستهدف حماية أسعار المنتجات وتوافرها في السوق المحلي.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا تصدران معا ما يقرب من ثلث صادرات العالم من القمح والشعير، والتي ارتفعت أسعارها منذ بدء الحرب الأوكرانية.

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