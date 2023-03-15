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لمساعدة أوكرانيا.. الدنمارك تنشئ صندوقا بمليار دولار

منذ 6 دقائق

الدنمارك

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لتقديم مساعدات عسكرية وتجارية لأوكرانيا خلال العام الجاري، قالت الحكومة الدنمارك الأربعاء إنها ستُنشئ صندوقا بقيمة سبعة مليارات كرونة دنمركية “1.01 مليار دولار”.

وسيخصص الصندوق، الذي وافق عليه غالبية أعضاء البرلمان، 5.4 مليار كرونة للمساعدات العسكرية، و1.2 مليار للمساعدات المدنية، و0.4 مليار لجهود الشركات الدنماركية في إعادة إعمار أوكرانيا.

وقال وزير خارجية الدنمارك لارس راسموسن للصحفيين “يمثل هذا إلى حد كبير انعكاسا لرغبات أوكرانيا، التي أصبحت تتعلق الآن بإعادة الإعمار فضلا عن المساعدات العسكرية والإنسانية”.

    المصدر :
  • رويترز

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