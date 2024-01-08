لمنع اتساع نطاق حرب غزة.. بلينكن يلتقي بزعماء عرب في إطار جهود دبلوماسية

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مزيدا من المحادثات مع زعماء عرب اليوم الاثنين، في إطار جهود دبلوماسية لمنع اتساع نطاق الحرب في غزة.

والتقى بلينكن في الإمارات برئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومن المقرر أن يجري في وقت لاحق محادثات في السعودية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة العلا قبل أن يتوجه إلى إسرائيل.

وزار بلينكن الأردن وقطر أمس الأحد، وحاول طمأنة المسؤولين العرب بأن الولايات المتحدة تعارض تهجير الفلسطينيين من غزة وأنها تريد بدلا من ذلك أن تضطلع الدول العربية المجاورة بدور في حكم القطاع مستقبلا.

وهذه هي الجولة الرابعة لبلينكن في المنطقة منذ أن هاجم مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جنوب إسرائيل من غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما دفع إسرائيل إلى شن الهجوم العسكري على القطاع الساحلي.

ويطلب بلينكن من الدول محاولة الحد من التوترات التي أثارت بالفعل أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة وفي لبنان وسوريا والعراق وأدت إلى هجمات يشنها الحوثيون في ممرات الشحن بالبحر الأحمر.

وانضم إلى بلينكن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج إذ تسعى واشنطن إلى حشد الدعم الإقليمي لخطوات مواجهة هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران على الشحن التجاري.

وقال بلينكن في قطر أمس الأحد إن الهجمات عطلت أو حولت مسار ما يقرب من 20 بالمئة من عمليات الشحن العالمية وسترفع تكلفة السلع بما في ذلك الغذاء والوقود.

وأضاف “هذه الهجمات التي يشنها الحوثيون تلحق الضرر بالناس في أنحاء العالم، وفي مقدمتهم السكان الأكثر فقرا وضعفا ومنهم سكان اليمن وغزة”.

واستهدفت الولايات المتحدة سفنا للحوثيين وحشدت تحالفا دوليا يضم أكثر من 20 دولة للمشاركة في جهود حماية السفن في مياه البحر الأحمر بالقرب من اليمن الذي يسيطر الحوثيون على مناطق كبيرة فيه.

ويختتم بلينكن اليوم في إسرائيل حيث سيلتقي بالمسؤولين غدا الثلاثاء.

وقال أمس الأحد إنه سيتحدث مع المسؤولين الإسرائيليين عن أهمية حماية المدنيين في صراع غزة مؤكدا مرة أخرى اعتراض واشنطن على تعليقات لأعضاء يمينيين في الحكومة الإسرائيلية تدعو إلى ترحيل الفلسطينيين من غزة.