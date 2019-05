لمواجهة إيران… أمريكا ترسل B-52 إلى قطر

قالت صحيفة عبرية إن قاذفات أمريكية من طراز B-52 حلقت، أمس الأربعاء، فوق سماء إسرائيل، وهي في طريقها إلى قاعدة “العديد” الجوية الأمريكية في دولة قطر.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء أمس، الأربعاء، بأن طائرة أمريكية من طراز B-52 ستنضم إلى القوات الأمريكية التي أرسلتها واشنطن إلى منطقة الشرق الأوسط، بسبب التهديدات الإيرانية.

وأوردت الصحيفة العبرية أن الطائرة الأمريكية ستنضم إلى القوات الأمريكية التي أرسلت إلى قاعدة العديد بدولة قطر، حيث سبق الإشارة إلى أن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن في طريقها للشرق الأوسط. وذلك لمواجهة ما أسمته بـ”التهديدات الإيرانية”.

وأكدت الصحيفة العبرية أن مجموعة الهواة الإسرائيليين “سبوتريم”، وهم من محبي الطائرات، والذين يتابعون تحركها في السماء، التقطوا، بعد ظهر اليوم الأربعاء، تحليق القاذفة الاستراتيجية الأمريكية، ثقيلة الوزن، بوينغ B-52، تحت الإشارة، رقم “00000000”.

وأوضحت الصحيفة أن تلك الإشارة قد تغيرت بعد لحظه من عبورها الحدود الأردنية السعودية إلى “MYTEE51″، مؤكدة أن الأمريكيين ينوون إرسال أربعة قاذفات من النوع نفسه “B-52″، للمنطقة في أعقاب التوتر مع إيران.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن القاذفة الأمريكية B-52، دخلت الخدمة من عام 1955، وتعد المهاجم الرئيسي للجيش الأمريكي، وهي قادرة على التحليق بمسافة 14 الف كلم، دون أن تتزود بالوقود الجوي، وقادرة على حمل 32 ألف كيلو غرام من الأسلحة.

وأضافت الصحيفة أن الطائرة الأمريكية تمتلك بنسختها الجديدة أنظمة مضادة للطائرات في جزئها الخلفي. وقادرة على حمل صواريخ كروز وأسلحة نووية. وطاقم الطائرة مكون من خمسة أفراد، وهم: الطيار، مساعد طيار، ملاحان وضابط للحرب الإلكترونية.

وكانت إيران قد قررت تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، بعد عام على القرار الأمريكي الانسحاب من هذا الاتفاق، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية اليوم.

وتم إبلاغ القرار رسميا، صباح الأربعاء، في طهران، لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق، وهي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، وفق الوزارة.

VIDEO: The Pentagon releasing new footage of B-52 nuclear-capable bombers as the takeoff for the Middle East. They’re heading to Al Udeid Air Base in Qatar as part of Trump Administration’s response to a “credible threat” from Iran. #iran #nucleardeal #bombers #trump #qatar #b52 pic.twitter.com/ymSh0wjE74

— Jeff Paul (@Jeff_Paul) May 8, 2019