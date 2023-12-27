لمواجهة القوات الأوكرانية.. روسيا ستنشر أحدث مدافع "هاوتزر"

أعلن سيرجي تشيميزوف رئيس شركة روستيخ الحكومية الروسية للدفاع في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء، أن روسيا ستنشر قريبا أحدث مدافع هاوتزر لمواجهة القوات الأوكرانية في إطار ما تصفها موسكو بأنها “عملية عسكرية خاصة”.

وأضاف تشيميزوف في مقابلة مع الوكالة الروسية للإعلام أن اختبار وحدات المدفعية ذاتية الدفع الجديدة من طراز (كووليشن-إس.في) انتهى وبدأ إنتاجها بكميات كبيرة بالفعل.

وقال إن تسليم الدفعة التجريبية الأولى سيتم بحلول نهاية 2023.

وتابع تشيميزوف قائلا “أعتقد أنها ستظهر هناك (في أرض المعركة بأوكرانيا) قريبا، نظرا لأن مدافع الهاوتزر من هذه الفئة مطلوبة لتوفير ميزة على نماذج المدفعية الغربية من حيث مدى إطلاق النار”.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء في وقت سابق من الشهر أنه تم بالفعل نشر أحد مدافع هاوتزر من طراز كووليشن-إس.في على خط المواجهة في أوكرانيا.

وذكرت تاس أن مدافع هاوتزر، التي يصل مداها إلى 70 كيلومترا، مزودة بمدفع حديث من طراز 2إيه88 عيار 152 مليمتر بمعدل إطلاق يبلغ أكثر من 10 طلقات في الدقيقة، فضلا عن نظام حديث لجعل عمليات التوجيه واختيار الهدف آلية.