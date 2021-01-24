لمواجهة سلالة كورونا المتحورة... الكويت تقلص حركة المسافرين

طلبت إدارة الطيران المدني الكويتية من شركات الطيران تقليص عدد المسافرين إلى الكويت في كل رحلة، وفقا لصحف محلية.

ومن المقرر أن يكون إجمالي القادمين للبلاد ألف راكب فقط يوميا بدلا من خمسة آلاف، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى 6 شباط المقبل، تجنبا لانتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت وزارة الصحة يوم الثلاثاء الماضي، أن الكويت سجلت أول حالتي إصابة بسلالة متحورة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا، وهما لكويتيتين قدمتا من بريطانيا.

وقالت الخطوط الجوية الكويتية الناقلة الوطنية يوم الجمعة إنه “بناء على تعليمات السلطات الصحية والإدارة العامة للطيران المدني فقد تقرر تقليص عدد الركاب على رحلات الوصول إلى الكويت اعتبارا من 24 يناير وحتى 6 فبراير”.

ويستثنى من هذا القرار ركاب العمالة المنزلية القادمين إلى الكويت وركاب الترانزيت، طبقا لبيان الخطوط الجوية الكويتية، دون مزيد من التفاصيل.

وتصل العمالة المنزلية إلى الكويت في الفترة الحالية طبقا لرحلات خاصة وليست رحلات تجارية اعتيادية ويخضعون لفترة حجر إجبارية في الكويت.

وقالت صحيفة القبس إن هذا القرار تسبب في إلغاء نحو 60 ألف حجز وإن أسعار بعض التذاكر وصل إلى 1000 دينار، حيث تم تحديد العدد الأقصى في أي طائرة قادمة بعدد 35 راكبا فقط، لزيادة إحكام الرقابة على كل القادمين وفحصهم في مطار الكويت قبل دخولهم البلاد.

ولا يشمل هذا القرار الطائرات المغادرة.

وذكرت صحيفة الأنباء أن هذا القرار جاء بديلا عن إغلاق مطار الكويت الذي طلبته وزارة الصحة الأسبوع الماضي.

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فيما نقلت صحيفة “الأنباء” على لسان عبد الله الراجحي، مدير إدارة النقل الجوي في الإدارة العامة للطيران المدني، قوله إن القرار يشمل كل الشركات العاملة في مطار الكويت، مع اشتراط عدم زيادة أعداد الركاب القادمين إلى 1000 راكب يومياً.

وتعتزم السلطات المختصة في دولة الكويت فرض زيادة مالية على أسعار تذاكر سفر القادمين إلى البلاد، في ظل عزمها إجراء فحوصات “خلو من كورونا”.

الكويت تسجل صفر وفيات و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 160901، في حين لم يتم تسجيل حالات وفاة بسبب كورونا.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض “مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها”

وأوضح السند أن هناك 50 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 439 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 153746 حالة.