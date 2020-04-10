لمواجهة كورونا.. الشرطة العمانية تعزل مسقط

أعلنت شرطة عمان السلطانية صباح اليوم الجمعة عزلا صحيا لولاية مسقط عن باقي ولايات المحافظة، تفاديا لانتشار وباء فيروس كورونا.

ونبهت الشرطة العُمانية السكان القاطنين في ولاية مسقط إلى إخضاعها للعزل الصحي العام، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح اليوم وحتى إشعار آخر.

ويشمل العزل إغلاق الحركة المرورية المؤدية إلى ولاية مسقط، باستثناء دخول الشاحنات والسلع التموينية، والخدمات الأساسية والطبية، مثل الوقود والصرف الصحي وغيرها.

ويأتي قرار عزل ولاية مسقط بعد يومين من قرار حظر الانتقالات من وإلى محافظة مسقط، التي تضم 5 ولايات أخرى.

وسجلت سلطنة عمان صباح اليوم الجمعة 27 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في البلاد،484، بينها 3 وفيات بسبب الفيروس.

ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في مختلف بقاع العالم بإيقاعات متباينة من منطقة إلى أخرى، حيث تخطت حصيلة وفيات كورونا حول العالم، حتى صباح الجمعة، 95 ألف شخص، بزيادة أكثر من 5 آلاف حالة خلال ساعات.

وسجل العالم، حتى صباح الجمعة 10 أبريل الجاري، إصابة أكثر من مليون و600 ألف إصابة، وفق الإحصائيات الرسمية.

وبحسب ذات الإحصائيات تجاوزت حصيلة المتعافين من الفيروس حتى ذات اليوم عتبة 354 ألفاً.