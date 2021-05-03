الأثنين 21 رمضان 1442 ﻫ - 3 مايو 2021 |
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لمواجهة كورونا… بريطانيا ترسل أجهزة تنفس إلى الهند

منذ 33 دقيقة
الهند تواجه وضعا صعبا مع تفشي كورونا

الهند تواجه وضعا صعبا مع تفشي كورونا

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بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى أرقام قياسية، أعلنت الحكومة البريطانية انها سترسل 1000 جهاز تنفس صناعي إضافي إلى البلد “المنكوب”، بالإضافة إلى ذلك، تعمل دائرة الصحة الوطنية في إنكلترا، التي كافحت أحد أسوأ حالات تفشي كورونا في أوروبا، على إنشاء مجموعة استشارية لمشاركة خبراتها مع السلطات الهندية.

وأوضحت الحكومة البريطانية في بيان، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يعتزم عقد اجتماع، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مع نظيره الهندي ناريندرا مودي، يوم الثلاثاء، لمناقشة المزيد من التعاون بين البلدين.

وتأتي الدفعة الجديدة من المساعدات الحكومية البريطانية، بالإضافة إلى 200 جهاز تهوية و495 مكثف أوكسجين، و3 وحدات لتوليد الأوكسجين، قالت المملكة المتحدة إنها سترسلها إلى الهند الأسبوع القادم.

كما تبذل جهود خاصة لجمع التبرعات لصالح المنظومة الصحية في الهند في جميع أنحاء بريطانيا، حيث يعيش هناك 1.4 مليون شخص من أصول هندية.

وجمع الصندوق البريطاني الآسيوي، وهو مؤسسة خيرية أسسها الأمير تشارلز، 1.5 مليون جنيه إسترليني لشراء مكثفات الأوكسجين التي تستخرج الأوكسجين من الهواء، وذلك بحسب “أ ب”.

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