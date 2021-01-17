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لمواجهة كورونا.. سلطنة عُمان تغلق حدودها البرية لمدة أسبوع

17 - يناير - 2021
آخر تحديث: 17 - يناير - 2021 6:06 مساءً
علم سلطنة عمان

علم سلطنة عمان

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قررت سلطنة عمان، الأحد، إغلاق الحدود البرية لمدة أسبوع، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسبق أن أغلقت سلطنة عمان، في الثاني والعشرين من ديسمبر الماضي، حدودها البرية والجوية والبحرية، لمدة أسبوع أيضا، وذلك لمواجهة النسخة المتحورة من فيروس كورونا المستجد، حسب ما ذكر التلفزيون الرسمي.

وقال التلفزيون إن القرار يأتي في أعقاب الإجراءات التي فرضتها عدة دول، بعد انتشار “سلالة جديدة” من فيروس كورونا المستجد.

وفي الخامس من يناير، أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل أول حالة إصابة من الطفرة الجينية للفيروس، التي رصدت لأول مرة في بريطانيا ثم سرعان ما انتقلت إلى نحو 40 دولة أخرى من بينها بلدان عربية.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنه تم تشخيص الطفرة الجينية لفيروس كورونا في مقيم، قدم إلى السلطنة من المملكة المتحدة.

وأضافت: “ظهرت عليه الأعراض التنفسية أثناء خضوعه للعزل الصحي، وكانت فحوصات كورونا التي أجريت للمصاب قبل وصوله وعند وصوله إلى السلطنة سلبية”.

وكانت بريطانيا، أعلنت قبل أسابيع أن السلالة المتحورة VUI-202012/01، قد تكون أكثر قابلية للانتقال، بنسبة 70 في المئة.

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