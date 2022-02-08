لمواجهة نفوذ الصين.. بلينكن يزور منطقة آسيا والمحيط الهادئ

توجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ لتعزيز الشراكات المحلية هناك في مواجهة الصين، التي توسع نفوذها في وقت تتصاعد فيه التوترات حول أوكرانيا.

وسيقضي بلينكن ثلاثة أيام في ملبورن للمشاركة في اجتماع بين وزراء خارجية تحالف ”الحوار الأمني الرباعي“ (كواد) بين الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، والذي تأمل واشنطن أن تراه يتحول إلى حصن فعال ضد مشاريع الهيمنة الصينية الإقليمية.

وسيلتقي وزير الخارجية الأمريكي مسؤولين أستراليين كبارا، منهم رئيس الوزراء سكوت موريسون، الذي سيحاول معه تعزيز التحالف العسكري بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، التي أعلن عنها في أيلول/سبتمبر، لمواجهة الصين.

واشترت كانبيرا في إطار هذا التحالف غواصات نووية أمريكية.

وبعد مغادرته أستراليا المقررة للسبت، سيتوقف بلينكن في فيجي للقاء العديد من قادة جزر المحيط الهادئ، بشكل حضوري أو افتراضي، ومنهم من هو مقرب من الصين.

وأعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون منطقة شرق آسيا دانيال كريتنبرينك ”أن الرسالة الأساسية التي سيحملها وزير الخارجية هي أن يلتزم شركاؤنا بوعودهم“.

وقال إن ”كواد عنصر أساسي من الناحية الاقتصادية والأمنية في السياسة الخارجية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة العدوان والإكراه“.

وبعد نشأة ”كواد“ عام 2007، أُعيد إطلاقه في عام 2017 عندما اشتركت أستراليا فعليا في مواجهة بكين المتهمة بالترهيب والتوسع العسكري في بحر الصين الجنوبي.

وشاركت كانبيرا في مناورات تحالف مشترك في عام 2020، وهو العام الذي شهد اشتباكات بين القوات الصينية والهندية عدة مرات على منطقة حدودية متنازع عليها، ما دفع نيودلهي غير المنحازة عادة باتجاه ”كواد“.

وسيتم التطرق خلال اللقاء في ملبورن إلى كوفيد-19 والتغير المناخي، ووضع جدول أعمال لقاء بين رؤساء دول الـ“كواد“ مرتقب حصوله في منتصف العام تقريبًا.

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وتأتي زيارة بلينكن في وقت تتصاعد فيه التوترات حول التهديد الروسي باجتياح أوكرانيا.

وتقول واشنطن إن روسيا حشدت أكثر من 110 آلاف جندي على حدودها مع أوكرانيا؛ بغية اجتياح جارتها الموالية للغربيين.

وقال بلينكن، أمس الإثنين، خلال مؤتمر صحفي: ”ليست هذه إثارة للذعر. إنها الحقائق ببساطة“.