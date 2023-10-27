"لم يتمّ التعرف عليها بعد".. حوالي 1000 جثة تحت أنقاض غزة!

أفاد مسؤول في منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، بأنّ المنظمة تلقت تقديرات بأنه لا يزال هناك 1000 جثة تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف عليها، ولم يتم تسجيلها بعد ضمن عدد القتلى.

وقال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبركورن، ردًا على سؤال حول عدد الشهداء في غزة: “حصلنا أيضًا على هذه التقديرات التي تشير إلى أنه لا يزال هناك أكثر من 1000 شخص تحت الأنقاض لم يتم التعرف عليهم بعد”. فيما لم يحدد المصدر.

وتقول سلطات الصحة في غزة إنّ أكثر من 7000 شخص استشهدوا في عمليات القصف التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.